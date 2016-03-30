Овочі та горіхи проти діабету

Таких висновків дійшли вчені з Королівського коледжу Лондона під керівництвом Ніколя Гесса (Nicola Guess). Автори дослідження рекомендують людям, у яких вже діагностовано стан переддіабету, відмовитися від м'яса і сиру, замінивши їх овочами та горіхами, пише Медпортал.

Всього в експерименті взяли участь 73 людини: 23 страждали на ожиріння, у 11 був діагностований діабет 2 типу, а в 10 – переддіабет, 15 були здорові і 14 осіб регулярно займалися високоінтенсивними тренуваннями.

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Вчені проаналізували раціон учасників експерименту за 3 місяці до початку дослідження і вивчили вміст у ньому поліненасичених і насичених жирів. Крім того, визначався рівень жирних кислот і рівень цукру в крові.

Зміна раціону і введення в нього продуктів, багатих на поліненасичені жири, сприяло посилення захоплення глюкози м'язами. Втім, зміна дієти підійшла не всім – тим, у кого переддіабет був викликаний збільшенням продукції інсуліну клітинами печінки, поліненасичені жири знизити ризик розвитку діабету не допомагали.