Експерти FDA рекомендували до реєстрації препарат для лікування гострих психозів

Експертна рада Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA) рекомендувала схвалити препарат компанії Acadia Pharmaceuticals для терапії психозів, пов'язаних з хворобою Паркінсона, пише Ремедіум з посиланням на Reuters.

Згідно з висновком ради, користь від застосування примавансерина (pimavanserin) переважує імовірні ризики. За реєстрацію проголосували 12 членів експертної ради.

Деякі фахівці відзначають, що докази ефективності препарату ненадійні, однак примавансерин необхідно зареєструвати, враховуючи гостру нестачу ЛЗ проти психозів, що розвиваються на фоні хвороби Паркінсона.

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За даними Національного фонду боротьби з хворобою Паркінсона, у світі на дане захворювання страждає 4-6 млн осіб. Пов'язані з хворобою психози розвиваються в 40% випадків. В даний час в США немає специфічних лікарських засобів для терапії психозів, що проявилися на тлі хвороби Паркінсона.

Примавансерин є селективним зворотнім агоністом 5HT2A-рецептора.