Вчені хочуть розкрити секрет довголіття жителів італійського села

В цьому населеному пункті проживають 300 осіб, чий вік перевищує 100 років.

Частота серцево-судинних захворювань і хвороби Альцгеймера серед довгожителів досить низька – це пов'язують з середземноморською дієтою, якої дотримуються жителі, а особливо з розмарином, який додають у багато страви. Крім цього розташування села таке, що жителям доводиться щодня проходити великі відстані – це, швидше за все, теж благотворно позначається на їх здоров'ї та тривалості життя.

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Автори планують спостерігати за жителями села, а також провести генетичний аналіз, вивчити особливості їх дієти і способу життя. Кожен учасник дослідження пройде тести на визначення когнітивної активності, а також здасть аналізи крові на виявлення біомаркерів, асоційованих з різними захворюваннями, серед яких деякі форми раку, хвороби нирок та інші.