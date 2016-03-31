Генетики розповіли, чим може бути небезпечне вегетаріанство

Вегетаріанство, яке практикується в сім'ї поколіннями, може привести до генетичних мутацій, що підвищує ризик раку і хвороб серця. Справа в тому, що тривале дотримання вегетаріанської дієти змінює ДНК, роблячи людей більш вразливими до запалення, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вважається, виявлені мутації полегшують поглинання важливих жирних кислот з рослин, але також це підвищує вироблення арахідонової кислоти, що стоїть за запальними захворюваннями і раком. Укупі з раціоном, багатим рослинними жирами, мутація перетворює жирні кислоти в арахідонову кислоту у великій кількості. Ситуація посилюється тим фактом, що мутація заважає виробленню Омега-3, що захищає від хвороб серця.

При цьому в горіхах і рибі можна знайти цінну Омега-3, а ось в рослинних жирах - не дуже корисну Омега-6, що теж доводиться враховувати. У цілому тепер вченим Корнелльського університету вдалося наочно показати, чому у вегетаріанців на 40% підвищений ризик розвитку раку кишечника, ніж у тих, хто їсть м'ясо. До речі, вегетаріанці також часто страждають від дефіциту білка, заліза, вітамінів D, B12 і кальцію (щільність кісток знижена на 5%).