Бобові сприяють зниженню маси тіла

Дієтологи зі США показали, що регулярне вживання в їжу бобових (квасолі, гороху, нуту і сочевиці) призводить до стійкого зниження надлишкової маси тіла і закріплення отриманого результату. Дослідження авторів опубліковані в The American Journal of Clinical Nutrition, повідомляє lenta.ru.

Рекомендована вченими щоденна порція бобових становить три чверті чашки (130 г) продукту. Цього достатньо для втрати 340 грамів надлишкової маси протягом шести тижнів (без переїдання). Припинення щоденного вживання бобових не викликає набір зайвої маси тіла.

У своєму дослідженні вчені провели метааналіз 21 клінічного випробування, де брали участь 940 чоловіків і жінок. Кожен з респондентів протягом шести тижнів додавав в свій щоденний раціон бобові. Це призвело до того, що кожен з учасників в середньому схуд на 340 грам.

Крупи з бобових знижують рівень холестерину в крові. На думку деяких дієтологів, бобові мають низький глікемічний індекс (не всі вчені вважають справедливою цю теорію). Продовольча і сільськогосподарська організація ООН оголосила 2016-й Міжнародним роком бобових.