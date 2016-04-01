Італійська медсестра підозрюється у вбивстві 13 пацієнтів

У Ліворно, одній з провінцій Італії, в місті Пьомбіно заарештовано 56-річну медсестру Фаусті Боніно (Fausta Bonino), якій пред'явлено звинувачення у вбивстві понад 10 пацієнтів у віці від 61 до 88 років.

У цивільному госпіталі (Ospedale civile), де працювала жінка, в 2014-2015 роках з однієї і тієї ж причини померли 13 хворих. Всі вони були у важкому стані, але не терминальні, і перебували на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Смерть у кожному випадку наступала від кровотечі, яку неможливо було зупинити.

Читайте такожУ США розробили "шприц" для швидкої зупинки кровотечі при пораненняхСлідство показало, що пацієнтам перед смертю вводили занадто велику дозу антикоагулянту, лікарського засобу, який розріджує кров, що перешкоджає її згортанню. Фауста Боніно — єдина працівниця лікарні, чиє ім'я фігурувало у всіх 13 ситуаціях.

Справу розгляне суд Ліворно.