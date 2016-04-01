Стать майбутньої дитини виявилася залежною від вірусів

Стать дитини (у людини та інших ссавців) визначає вірус, який потрапив в геном цієї групи тварин всього півтора мільйона років тому. До такого висновку прийшли вчені з Єльського університету, автори статті в журналі Nature, повідомляє lenta.ru.

«Такі віруси дозволяють геному ссавців еволюціонувати, але одночасно є джерелом нестабільності. Крім ембріона, вони активні в пухлинах і нейронах», — заявив провідний автор дослідження Ендрю Сяо (Andrew Xiao).

Організм ембріона здатний «відключати» ендовірус на Х-хромосомі (яка в кінцевому рахунку визначає стать). Якщо рівень відповідного молекулярного маркера знаходиться в нормі, Х-хромосоми зберігають свою активність, і чоловіки і жінки народжуються приблизно в рівних пропорціях. Якщо маркера занадто багато, Х-хромосоми «перекрито», і особин чоловічої статі народжується удвічі більше, ніж жіночої.

Дослідники сподіваються застосувати цей механізм для боротьби з раком: відомо, що останній часто використовує для розповсюдження по організму того ж стародавнього вірусу.