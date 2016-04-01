Сучасні технології допомагають людям стати більш творчими

Інтернет і смартфони часто звинувачують у тому, що вони роблять людей дурними і викликають так звану "цифрову амнезію". Тобто, люди забувають інформацію, зберігання якої довіряють електронним пристроям. Фахівці з дослідницької компанії Opinion з'ясували: це не так вже і погано.

Вчені опитали 6000 осіб у віці від 16 до 55 років з Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та країн Бенілюксу, розповідає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. 46% опитаних сказали: чим більше вони пам'ятають, тим менше стають творчими. Три чверті людей воліли запам'ятовувати те, що інші фіксували в електронних пристроях.

Читайте такожПланшети і смартфони порушують нормальний сон дітей63% респондентів зазначили: кілька прекрасних ідей прийшли до них в голову, коли вони знайшли в електронному пристрої інформацію, яку забули. За словами дослідників, "цифрова амнезія" дозволяє людям звільнити в голові простір для творчості. А записи в електронних пристроях підживлюють цю креативність.

Крім того, 69% додали, що інформацією, яка зберігається в електронному вигляді, набагато простіше поділитися з іншими людьми. До речі, фіксувати інформацію в електронних пристроях людей змушувала не лінь. Всього 45% вважали: немає сенсу витрачати енергію, намагаючись згадати те, що потрібно, коли є гаджети, які можуть зробити це за них.