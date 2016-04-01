У США спростили доступ до медичних абортів

FDA послабило обмежувальні норми щодо використання Mifeprex, який застосовується для переривання маткової вагітності на ранніх термінах, пише REUTERS.

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Тепер Mifeprex можна використовувати до 70 днів вагітності (раніше до 49 днів). Також знижено втричі рекомендовану дозу препарату (до 200 мг) і скорочено кількість обов'язкових візитів до лікаря.

Противники абортів різко засудили ці зміни. На їхню думку, кількість штучного переривання вагітності значно зросте.

З 2000 року, коли з'явився цей препарат, ним скористалося понад 2,75 мільйони жінок у США. Дія препарату базується на блокуванні гормону прогестерону.

Водночас останніми роками деякі клініки США полишили пропонувати медичні аборти, бо жінки не можуть дозволити собі вищі витрати коштів та часті візити до лікаря.