Вчені довели зв'язок вірусу Зіка з мікроцефалією у новонароджених

На основі досліджень вчені дійшли висновку, що "вірус Зіка може бути причиною синдрому Гієна - Барре, мікроцефалії та інших неврологічних порушень", - йдеться в заяві організації.

У матерів, заражених вірусом Зіка, часто народжуються діти з мікроцефалією - дуже маленьким розміром голови і мозку.

Читайте такожВірус Зіка потрапив до Південної Америки раніше, ніж припускали вчені

Синдром Гієна - Барре характеризується послабленням м'язів, яке, як правило, починається в ногах, а потім переходить на руки.

У важких випадках виникають паралічі дихальних і краніальних м'язів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, окремі випадки лихоманки Зіка зафіксовані по всьому світу.

Раніше ВООЗ оголосила спалах вірусу Зіка надзвичайною ситуацією для країн Латинської Америки і глобальною загрозою світового масштабу.

Вакцини проти вірусу досі немає.