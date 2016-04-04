Вчені довели зв'язок вірусу Зіка з мікроцефалією у новонароджених
Вчені остаточно переконалися, що мікроцефалія у новонароджених та синдром Гієна - Барре пов'язані з вірусом Зіка, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
На основі досліджень вчені дійшли висновку, що "вірус Зіка може бути причиною синдрому Гієна - Барре, мікроцефалії та інших неврологічних порушень", - йдеться в заяві організації.
У матерів, заражених вірусом Зіка, часто народжуються діти з мікроцефалією - дуже маленьким розміром голови і мозку.
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Синдром Гієна - Барре характеризується послабленням м'язів, яке, як правило, починається в ногах, а потім переходить на руки.
У важких випадках виникають паралічі дихальних і краніальних м'язів.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, окремі випадки лихоманки Зіка зафіксовані по всьому світу.
Раніше ВООЗ оголосила спалах вірусу Зіка надзвичайною ситуацією для країн Латинської Америки і глобальною загрозою світового масштабу.
Вакцини проти вірусу досі немає.