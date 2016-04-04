Прийом піоглітазону підвищує ризик розвитку раку сечового міхура

Протидіабетичний препарат піоглітазон пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку сечового міхура. Про це свідчать результати масштабної роботи, опубліковані в журналі BMJ, пише Ремедіум.

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У рамках дослідження вчені вивчили медичні карти 146806 пацієнтів, що почали лікування діабету 2 типу з 1 січня 2000 року по 31 липня 2013-го. Зібрані дані продемонстрували, що терапія піоглітазоном підвищувала ризик розвитку раку сечового міхура на 63% (121 на 100 тис. людино-років у порівнянні з 89 на 100 тис. людино-років). Ймовірність злоякісного захворювання також була пов'язана з тривалістю терапії та дозуванням препарату.

Учені підкреслюють, що при лікуванні діабету росиглітазоном подібної асоціації виявлено не було, отже, ризик злоякісного захворювання пов'язаний саме з певним препаратом, а не всім класом лікарських засобів.

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За словами авторів дослідження, в абсолютному вираз ймовірність розвитку раку на тлі піоглітазону все одно залишається низькою. Однак лікарям варто бути уважніше при виборі терапії діабету 2 типу.