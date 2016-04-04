Привабливі зображення на упаковках змушують людей їсти більше

Через них люди невірно оцінюють розмір необхідної їм порції. Це призводить до переїдання і набору ваги. До такого висновку прийшли дослідники з Корнельського університету. У дослідженні фахівців взяли участь 72 студента і 44 жінки, які працювали в сфері громадського харчування, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Вчені показували добровольцям коробки із сумішами для кексу. На них було фото кексу з глазур'ю. Потім учасникам пропонували відрізати собі шматок кексу, приготовленого із суміші. Спочатку добровольці відрізали собі занадто великі порції. Так, друга група з'їла на 122 калорії (134%) більше, ніж потрібно.

Читайте такожСтрави домашнього приготування - найкорисніші для здоров'яПотім фахівці додали на упаковку напис: "Глазур не включено в опис енергетичної цінності продукту". Після цього розмір порції, яку собі відмірювали добровольці, істотно зменшився. Дослідники вважають: виробники повинні попереджати покупців про подібні нюанси. Це допоможе зупинити епідемію ожиріння.