Куріння під час вагітності впливає на ДНК дитини



При проведенні дослідження автори роботи проаналізували дані 13 когортних досліджень, що об'єднали 6685 матерів та їх новонароджених немовлят, пише Ремедіум. Шляхом опитування були виділені: 13% жінок, що курили щодня під час вагітності: 25% матерів, які періодично курили чи кинули курити на початку вагітності; і 63% учасниць, які взагалі не курили під час вагітності.

Вчені виявили понад 6 тисяч модифікацій ДНК у дітей, народжених від матерів, які курили. Близько половини цих змін пов'язані з генами, що відповідають за розвиток та функціонування легенів і нервової системи. Також зміни в ДНК спостерігаються у генах, що асоційовані з розвитком онкологічних захворювань та вроджених фізичних дефектів.

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Куріння під час вагітності вчені завжди пов'язували з підвищеним ризиком порушень розвитку, низької маси тіла при народженні, синдрому раптової смерті немовляти і астмою.