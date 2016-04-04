Лихоманка Ебола знову в Ліберії

Минулого тижня через небезпечне захворювання померла матір дитини, а до цього хвороба забрала життя чотирьох мешканців Гвінеї. Після того, як стало відомо про ці смерті, Ліберія закрила кордон з Гвінеєю, побоююся імовірного спалаху захворювання, пише Медпортал.

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Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що лихоманка Ебола вже не становить загрози для світової спільноти, закликавши країни зняти обмеження на торгівлю з Гвінеєю, Сьєрра-Леоне і Ліберією, а також поїздки до цих держав.