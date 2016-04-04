Дві чашки кави в день захищають від раку кишечника

Дослідники з Університету Південної Каліфорнії з'ясували: ризик колоректального раку на 26% нижче у людей, які регулярно вживають каву в помірних кількостях. Крім того, як передає meddaily.ru з посиланням на Zee News, ймовірність раку товстої і прямої кишки знижувалася на 50% в учасників, які щодня випивали більш як 2,5 чашки кави.

У дослідженні брали участь більш як 5100 добровольців, яким був поставлений діагноз "колоректальний рак" протягом останніх шести місяців. В контрольну групу увійшли люди, які не хворіли на рак кишечника. При анкетуванні враховувалися й інші фактори, що впливають на ризик захворювання, такі як спадковість, раціон харчування, фізична активність і паління.

Читайте такожВчені встановили, що кава на 24% підвищує витривалість людиниДослідження показало: ризик колоректального раку знижувався завдяки всім видам кави, і з кофеїном і без нього. Чим більше кави пили учасники, тим нижчий ризик. Ймовірно, кофеїн і поліфеноли, що містяться в напої, виступаючи в ролі антиоксидантів, що перешкоджають росту пухлинних клітин.