Вірус герпесу розповість про життя свого носія

Біологи з Пенсільванського університету з'ясували, що за штамів вірусу герпесу можна простежити історію людського життя, а також визначити особистість злочинця. Результати дослідження будуть опубліковані в журналі Virology, повідомляє Лента.ру. З прес-релізом можна ознайомитися на сайті університету.

Вчені виявили, що вірус герпесу першого типу (ВПГ-1), який викликає всім знайому «застуду» на губах, має кілька різновидів. Біологи визначили це з допомогою розшифровки вірусних геномів, виділених з організму добровольців. Один із штамів мав європейське/північноамериканське походження, а інший був родом з Азії.

Примітно, що азіатський різновид вірусу був знайдений у тих людей, які проходили військову службу під час Корейської війни в 50-х роках. За словами вчених, історія життя більшості людей може бути «записана» на молекулярному рівні вірусів.

Ранні дослідження показали, що географічне походження вірусу може бути передбачене на основі біографії його носія, оскільки ВПГ-1 купується, як правило, в ранньому віці. Також вірус може бути використаний в якості мітки для визначення особистості злочинця, як доповнення до існуючих методів аналізу ДНК.

В даний час вчені займаються розробкою нових ефективних методів розшифровки вірусних геномів, виділених з мізерно малої кількості генетичного матеріалу, щоб можна було успішно ідентифікувати і порівнювати один з одним різні зразки. Це може забезпечити найкраще розуміння генетичного різноманіття вірусів, а також те, як різні штами можуть впливати на хід хвороби.

Читайте такожЛюди приховують статеві інфекції - результати дослідженняВірус простого герпесу передається через безпосередній контакт, а також предмети побуту. Після того, як ВПГ-1 вбудовується в генетичний апарат нервових клітин, його можна видалити з організму за допомогою існуючих методів лікування. Крім того, вчені з Колумбійського і Манчестерського університетів виявили, що вірус герпесу може стимулювати розвиток хвороби Альцгеймера.