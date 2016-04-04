У лабораторії виростили штучну шкіру, здатну пітніти

Японські вчені з інституту RIKEN змогли виростити в лабораторних умовах шкіру, яка містить волосяні фолікули і потові залози. Раніше Такаші Цуи (Takashi Tsuji) і його колеги вже вирощували фрагменти шкіри, які успішно пересадали пацієнтам, повідомляє Медпортал. Дослідники відзначають, що нова розробка є набагато досконалішою, складається з трьох шарів і здатна до потовиділення.

Для того, щоб створити штучну шкіру, вчені виділили клітини епітелію з ясен мишей, після чого отримали з них плюрипотентні стовбурові клітини, з яких і була отримана тришарова шкіра. Фрагменти тканини вирощували в чашках Петрі, а потім пересадали мишам – після цього на шкірі формувалися потові і сальні залози, а також волосяні фолікули – ріст волосків почався через 14 днів після трансплантації шкіри.

Нова шкіра також утворювала сполучення як з м'язовими тканинами, так і з нервовими закінченнями тварин. Відторгнення пересадженого фрагмента не відбувалося.

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