Щоб залишатися молодим, потрібно завжди займатися спортом

Вчені давно шукають джерело молодості. Але, згідно з дослідженням Гвельфського університету, джерело весь цей час було у них під носом. І воно у фізичній активності (тренуваннях), пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Було встановлено: літні люди, які в молодості серйозно займалися спортом або продовжували свої тренування і в поважному віці, мали в хорошому стані м'язову тканину. Вона була, по суті, молодшою на клітинному рівні.

Відомо: у рамках дослідження вчені порівнювали стан людей у віці 80 років і старше. І було ясно, що спортсмени значно вигравали на тлі звичайних людей. Наприклад, у спортсменів - людей похилого віку ноги були сильнішими на 25%, а загальна м'язова маса була більшою майже на 14%.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіТакож було встановлено: в м'язах ніг у спортсменів похилого віку було майже на третину більше моторних одиниць. Ці одиниці складаються з нервових і м'язових волокон. При цьому по мірі старіння починається скорочення кількості моторних одиниць. А тренування гальмують даний процес.