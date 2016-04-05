Сонцезахисні засоби потенційно небезпечні для чоловіків

Як показало дослідження, вони можуть залишити чоловіка безплідним, адже втручаються в роботу клітин сперматозоїдів, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Майже 50% інгредієнтів таких засобів, покликаних блокувати УФ-випромінювання, імітують ефект прогестерону (гормону). А прогестерон не дає чоловічим статевим клітинам нормально працювати. Наприклад, лосьйон з SPF-фільтром легко проникає в кров через шкіру, йдеться в дослідженні Університету Копенгагена.

Можливо, саме сонцезахисні засоби стоять за незрозумілими випадками чоловічого безпліддя, припускають вчені. Експерти проаналізували вплив 29 з 31 УФ-фільтра, дозволеного в США і ЄС, на живі клітини сперматозоїдів, взятих у здорових донорів. І майже половина з фільтрів порушувала роботу клітин.

Також учених цікавило, чи впливають фільтри на кальцієві іонні канальці в сперматозоїдах. Ці канальці є рецепторами до прогестерону. Як тільки відбувається зустріч з прогестероном, викидаються іони кальцію в клітині сперматозоїда. А це може зашкодити заплідненню. До того ж, 45% з 13 протестованих фільтрів порушували рухливість сперматозоїдів. 9 з 13 фільтрів однозначно працювали як прогестерон.

Читайте такожСонце впливає на тривалість життя людиниОтже, серед небезпечних сполук, що містяться в сонцезахисних засобах, кремах, зволожуючих продуктах і бальзами для губ: авобензон, гомосалат, мерадимат, октисалат (також відомий як октилсалицилат), октиноксат (або октилметоксициннамат), октокрилен, оксибензон (бензофенони-3 або ВР-3) і падимат.