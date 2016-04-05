Вчені знайшли "відсутню ланку" імунітету

Дослідники з Університету Макмастер виявили ключовий компонент, за допомогою якого імунна система справляється з вірусними інфекціями. Відкриття дозволить розробити щеплення від герпесу, застуди і навіть раку. Дослідження опубліковане в журналі Nature Immunology, повідомляє Лента.ру.

Важливим гравцем у виявленні інфекції захисними системами організму виявився білок S6K1, основні функції якого виявилися пов'язані з зовсім іншими процесами, а саме прискоренням синтезу білка в рибосомах та поділом клітин. Білок S6K1 і білок STING активують виробництво регуляторного фактора інтерферону 3 (IRF3).

Читайте такожСоцмережі допомагають людям з рідкісними захворюваннями знайти один одногоS6K1 був відсутньою ланкою в розумінні вченими, як інфекції активують фактори IRF — молекули, які запускають синтез інтерферонів, які, в свою чергу, роблять клітини несприйнятливими до вірусів.

Весь ланцюжок подій можна уявити наступним чином. Коли вірус проникає в клітину, він руйнує оболонку ядра, і ДНК потрапляє в цитозоль. Останнє є сигналом, який активує захисні системи організму.

Читайте такожВ організмі людини виявили клітини, які нейтралізують ВІЛ-інфекціюВчені виявили, що S6K1 відіграє вирішальну роль у забезпеченні імунітету не тільки проти вірусів, але і ракових клітин. За словами дослідників, регуляція активності білка дозволить у майбутньому створювати вакцини, які будуть більш ефективними, ніж існуючі.

Раніше иммунологам вдалося отримати антитіла, які розпізнають різні штами вірусу грипу і які можуть стати основою для універсальної вакцини проти щорічних епідемій.