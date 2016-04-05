Засмага може блокувати синтез вітамінів

У засмаги є захисна функція - так тіло рятується від УФ-пошкоджень. Але, виявляється, засмага блокує синтез вітаміну D. Тому, насправді, засмаглі люди, які проводять багато часу на сонці, можуть страждати від дефіциту вітаміну, відзначає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Такі висновки Університету Пернамбуко. За словами його співробітників, багато людей, які проживають в тропіках і піддаються високому рівню УФ-впливу, мають концентрацію вітаміну D нижче 30 нанограмів на мілілітр сироватки крові. А це далеко не норма.

Саме засмага виннна у цьому. Справа в тому, що таким чином тіло обмежує постійний прогресуючий ріст рівня вітаміну D у відповідь на опромінення сонцем. Це довело дослідження 986 осіб 13-82 років, які проживали в Бразилії. Всі добровольці багато перебували на сонці, не використовували регулярно сонцезахисні засоби і не вживали БАДи з вітаміном D.

І, хоча у людей, які багато перебували на сонці, була більш виражена засмага і рідше зустрічався відвертий дефіцит вітаміну D, рівень вітаміну в їхньому випадку все ж був нижче рівня норми.