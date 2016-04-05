Вітамін D допомагає роботі серця

Команда Leeds Teaching Hospitals, яка демонструвала результати дослідження в Американському кардіологічному коледжі, назвала їх "приголомшливими". Британський фонд серця закликав провести триваліші випробування, щоб оцінити вплив таблеток.

Вітамін D має життєво важливе значення для здоров'я кісток та зубів і може корисно впливати на здоров'я всього організму, але у багатьох людей відчувається нестача сполуки.

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У дослідженні взяли участь люди переважно 70-річного віку. Вони, як і більшість людей такого віку, мають низький рівень вітаміну D навіть влітку.

"Вони проводять менше часу на вулиці, але і здатність шкіри виробляти вітамін D з віком зменшується, і ми не зовсім розуміємо, чому так відбувається", - каже консультант-кардіолог доктор Клаус Вітте.

Щоденно протягом року пацієнтам раніше давали 100 мікрограм вітаміну D.

Дослідники вимірювали впливвітаміну D на серцеву недостатність - це стан, при якому серце стає занадто слабким, щоб прокачувати кров належним чином.

Головним показником була фракція викиду крові, тобто обсяг крові, яка перекачується з камер серця з кожним ударом.

У здорової дорослої людини цей показник становить від 60% до 70%, але у пацієнтів з серцевою недостатністю з серця відкачується тільки чверть обсягу крові.

У тих, хто приймав таблетований вітамін D, фракція викиду збільшилася з 26% до 34%.

Д-р Вітте повідомив сайту BBC News: "Це значна зміна, результат подібний до того, що ви могли б очікувати від інших дорожчих методів лікування, це приголомшливий ефект."