Україна бере участь у Конференції Ради Європи з прав дитини

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба перебуває з робочим візитом у Республіці Болгарія, де представляє Україну на конференції Ради Європи з прав дитини. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується в повідомленні, метою конференції є визначення основних напрямів роботи у сфері захисту прав дитини для реалізації Стратегії щодо забезпечення прав дитини на період 2016-2021 років, яка була прийнята Комітетом Міністрів Ради Європи 2 березня 2016 року.

Читайте також8 тисяч українських дітей знайшли нові сім'ї завдяки порталу "Сирітству - ні!"Форум зібрав близько 180 учасників, в тому числі, міністрів Ради Європи, представників національних і місцевих урядів, парламентів, громадянського суспільства, міжнародних організацій, уповноважених у справах дітей, а також самих дітей. Ключовими питаннями для обговорення є забезпечення рівних можливостей для всіх дітей, захист дітей від насильства, створення системи правосуддя, дружнього до дитини, дотримання прав дитини в цифровому середовищі.

«Коли ми вкладаємо в дітей, ми інвестуємо в наступне покоління, процвітання свого суспільства, - підкреслив Президент Республіки Болгарії Росен Плевнелієв під час відкриття Форуму. - Захист прав дітей залежить від нашої готовності запобігати та розв'язувати конфлікти. Кожна криза має стати приводом для того, щоб переглянути політику і об'єднати наші зусилля для забезпечення дотримання прав кожної дитини».

Читайте такожУкраїнські діти отримали право звертатися до ООН з приводу порушення їх правОсобливу увагу до ситуації, яка склалася в Україні, під час свого виступу висловив Комісар Ради Європи з прав людини Нільс Муйжнієкс: «В результаті військових дій на Сході України, постраждали сотні дітей. Вони піддалися як фізичному травмуванню, так і психологічному. Багатьом дітям довелося покинути свої будинки. Всі вони потребують належної підтримки, допомоги і захисту».

В ході конференції учасники обговорять найбільш гострі та актуальні питання, які потребують вирішення для забезпечення найкращих інтересів дітей, а також розглянуть можливості ефективної співпраці і взаємодії у сфері захисту прав дітей.