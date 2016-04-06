Названі наслідки для здоров'я через смерть одного з подружжя

Медики назвали наслідки для здоров'я, які можуть настати вже через рік після втрати одного з подружжя і особливо небезпечні для людей, що досягли 60-ти років. Дослідження авторів опубліковане в журналі Open Heart, повідомляє Лента.ру.

На думку вчених, втрата чоловіка пов'язана з можливістю розвитку фібриляцій передсердь (неправильний механізм серцевих скорочень). Втрата подружжя в середньому вже в перший місяць на 57 відсотків збільшувала ризик розвитку цього захворювання (у раніше здорових).

Найбільш висока частота серцебиття у подружжя спостерігалася в перші два тижні після втрати чоловіка або дружини, потім, як правило, вона спадала аж до фізіологічно прийнятних показників. У бездітних ризик розвитку фібриляції передсердь вищий. Науковці уникають називати причинно-наслідкові зв'язки між ризиком виникнення прискореного серцебиття і смертю одного з подружжя, однак не виключають, що друге впливає на перше, зокрема, через стрес.

Читайте такожВітамін D допомагає роботі серця До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши дані про 88612 людей з миготливою аритмією і 88612 здорових осіб. Респонденти були відібрані за статтю, віком, захворюваннями і втратою близьких у період з 1995 по 2014 рік.