Фізичні вправи вбережуть офісних працівників від хвороб серця

Вчені з університету Лестера з'ясували, що регулярні фізичні вправи можуть допомогти офісним співробітникам уникнути таких шкідливих наслідків сидячого способу життя, як серцево-судинні захворювання, діабет. Дослідження опубліковане в журналі BMC Public Health, повідомляє Лента.ру.

Читайте такожФітнес знижує ризик хвороб серця у людей з депресієюВідомо, що ті, хто проводить багато часу в сидячому положенні без фізичних навантажень, ризикує заробити проблеми зі здоров'ям. В той же час активний спосіб життя зменшує ризик захворювань, як серцево-судинних, так і опорно-рухових. Проте досі було незрозуміло, що слід очікувати людині, яка малорухлива, але при цьому регулярно робить фізичні вправи.

Мета дослідження полягала у визначенні, як поєднання фізичних навантажень та осілості впливає на ризик розвитку діабету і проблем з серцем. Вчені використовували дані Британської служби охорони здоров'я за 2008 рік. Вони досліджуваних розділили на чотири групи: фізично активні (тобто роблять фізичні вправи) і не осілі, фізично активні і малорухомі, фізично неактивні і не осілі, а також «домосіди» — фізично неактивні і малорухомі.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіРезультати показали, що фізична активність навіть в умовах сидячого способу життя сприяє зменшенню кількості маркерів, що вказують на високий ризик захворювань. Низька фізична активність при великій рухливості пов'язана з високим рівнем хорошого холестерину, який знижує ризик атеросклерозу і серцево-судинних захворювань.

За словами вчених, це означає, що регулярні фізичні вправи можуть збільшити шанси на довге і здорове життя навіть у тих, хто змушений проводити більшу частину свого часу в сидячому положенні.