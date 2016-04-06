Зірвалася найбільша угода в історії фармацевтики
16:03, 06 квітня 2016Зарубіжні новини
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Американський фармацевтичний гігант Pfizer не буде купувати ірландського виробника засобів косметичної хірургії Allergan. Причини зриву угоди офіційно не оголошують.
REUTERS
За даними агентства Bloomberg, за умовами договору Pfizer повинен буде виплатити Allergan 400 млн дол. компенсації за зрив угоди. Однак джерела Wall Street Journal стверджують, що компенсація буде менше.
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Покупку компанії оцінювали в 160 млрд дол. - ця угода могла стати найбільшою в історії фармацевтики.
У разі укладання угоди, штаб-квартира компанії мала би переїхати в Дублін, щоб уникнути високих американських податків.
За однією з версій, угода могла зірватися саме через те, що Барак Обама висловив намір активно боротися з такими схемами ухилення від податків.
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