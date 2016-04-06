Зірвалася найбільша угода в історії фармацевтики

За даними агентства Bloomberg, за умовами договору Pfizer повинен буде виплатити Allergan 400 млн дол. компенсації за зрив угоди. Однак джерела Wall Street Journal стверджують, що компенсація буде менше.

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Покупку компанії оцінювали в 160 млрд дол. - ця угода могла стати найбільшою в історії фармацевтики.

У разі укладання угоди, штаб-квартира компанії мала би переїхати в Дублін, щоб уникнути високих американських податків.

За однією з версій, угода могла зірватися саме через те, що Барак Обама висловив намір активно боротися з такими схемами ухилення від податків.