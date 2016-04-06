У Британії заборонили рекламу з хворобливо худорлявою моделлю

В Advertising Standards Authority (ASA) вважають, що поза жінки і "темний макіяж" змушують її виглядати "виснаженою", пише ВВС.

У Gucci виступили на захист зображення, заявивши, що воно націлене на "старшу, вибагливу аудиторію", і що модель просто "нафарбована і струнка".

Утім, британський регулятор вважає знімок "безвідповідальним".

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Реклама з'явилася на сайті видання The Times у грудні 2015 року. Але тепер Gucci сказали, що її не можна використовувати, поки зображення не змінять.

"Ми дійшли висновку, що торс і руки (моделі. - Ред.) досить худі і здаються непропорційними порівняно з головою і тілом", - заявили в ASA.

"Ми також вважаємо, що похмурий вираз обличчя і темний макіяж, особливо довкола очей, змушують її обличчя виглядати виснаженим", - додав регулятор.

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Активісти часто заявляють, що надто худі моделі підривають упевненість жінок і дівчат, просуваючи нереалістичні і нездорові зображення тіла.

Водночас у Gucci вважають вигляд моделі здоровим, бо "у рекламі ніде не видно "кісток" моделі, а її макіяж радше натуральний, ніж надмірний".