У світі зросла захворюваність на цукровий діабет - ВООЗ
10:13, 07 квітня 2016Зарубіжні новини
379
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень захворюваності на цукровий діабет досяг рекордного рівня: на цю хворобу у світі страждає майже кожен одинадцятий.
ВООЗ: захворюваність на цукровий діабет значно зросла / Фото: УНІАН
2014 року діабет був у 22 мільйонів дорослих, тоді як 1980 року ця кількість була вчетверо меншою, твердить ВООЗ, пише ВВС.
В своїй першій глобальній доповіді про діабет фахівці ВООЗ зазначають, що 2012 року він був безпосередньо причиною 1,5 мільйона смертей.
Читайте такожТривалий сон у вихідні знижує ризик розвитку діабету 2 типу
Люди з країн, що розвиваються, страждають на цю хворобу дедалі більше, зазначають фахівці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter