У світі зросла захворюваність на цукровий діабет - ВООЗ

2014 року діабет був у 22 мільйонів дорослих, тоді як 1980 року ця кількість була вчетверо меншою, твердить ВООЗ, пише ВВС.

В своїй першій глобальній доповіді про діабет фахівці ВООЗ зазначають, що 2012 року він був безпосередньо причиною 1,5 мільйона смертей.

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Люди з країн, що розвиваються, страждають на цю хворобу дедалі більше, зазначають фахівці.