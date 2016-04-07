Вакцинація проти грипу на 51% скорочує ймовірність мертвонародження
У рамках ретроспективного дослідження вчені з Західної Австралії виявили, що рутинна вакцинація проти сезонного грипу здатна не тільки захистити вагітну проти вірусного захворювання, але і знизити ймовірність мертвонародження на 51%.
Результати роботи були опубліковані в журналі Clinical Infectious Diseases, пише Ремедіум.
В обґрунтуванні дослідження вчені відзначили, що, незважаючи на доведену ефективність вакцинації в захисті вагітних та новонароджених від грипу, охоплення імунізацією в даний час складає менше 50%. Зокрема майбутні матері відмовляються робити щеплення від грипу через побоювання щодо безпеки для для майбутньої дитини
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У рамках роботи вчені вивчили дані про 58 тис. пологів, що пройшли з квітня 2012 по грудень 2013 року в Західній Австралії. Було визначено, що 8,8% вагітних пройшли імунізацію тривалентною вакциною. Також за цей час було зафіксовано 377 випадків мертвонароджень.
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Вчені дійшли висновку, що ймовірність мертвонародження у щеплених вагітних на 51% нижче, ніж у жінок, які не пройшли імунізацію під час вагітності.