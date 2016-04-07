Кава впливає на швидкість реакції - дослідження

Вони провели невелике дослідження, в якому взяли участь 38 осіб у віці від 55 років до 91 року, пише Медпортал. Перед початком експерименту Канчан Шарму (Kanchan Sharma) та інші дослідники провели кілька тестів, в яких перевірялася швидкість реакції учасників експерименту та інші особливості їх сприйняття.

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Після цього автори попросили учасників дослідження на тиждень відмовитися від вживання напоїв, що містять кофеїн. Через тиждень одній групі було запропоновано випити чашку кави з кофеїном, а інший – чашку безкофеїнового напою, після чого кожен учасник знову пройшов тести.

Кава дійсно допомла думати швидше, а в тесті Струпа, в якому учасникам пропонувалося читати назви кольорів, написані різнокольоровими шрифтами (наприклад, слово «червоний» було написано жовтим шрифтом), вони показали набагато кращі результати, ніж ті, хто пив каву без кофеїну.

Автори, втім, наголошують, що вибірка, на якій проводилося дослідження, занадто мала, а для підтвердження отриманих ними даних слід повторити експеримент з великою кількістю учасників.