Медитації допомагають дотримуватися здорового способу життя

Нове дослідження, проведене в Університеті Огаста, показало: заняття медитацією допомагають підліткам вести здоровий спосіб життя. Вчені сподіваються, що їх відкриття врятує багатьох від ожиріння. В дослідженні взяли участь 40 підлітків, розповідає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Дослідники вивчали вплив свідомості на дієту, рівень фізичної активності і харчову поведінку учнів дев'ятих класів. Більшість добровольців мали зайву вагу і харчувалися неправильно. Учасники протягом 12 тижнів відвідували заняття. Підлітків навчали дихати, концентруючись на рухах діафрагми. Таке дихання дозволяє людині звертати більше уваги на своє тіло.

Крім того, добровольці фокусувалися на смаку шоколаду і почутті ситості. Їм розповіли про те, що емоції можуть провокувати переїдання. Також учасники стежили за своїми рухами, у тому числі з допомогою крокоміру. Прогрес вчені оцінювали після закінчення курсу занять і через три місяці.

Читайте такожМедитація допомагає впоратися з болемФахівці виявили, що підлітки, які займалися медитацією, почали правильніше харчуватися і більше займатися спортом. Рівень фізичної активності добровольців після курсу занять зріс з 2,9 до 3,6 дні на тиждень, а ще через три місяці - до 4,3 дні на тиждень. Учасники стали вживати менш калорійну і жирну їжу. До того ж, вони рідше відчували голод.