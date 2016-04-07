Стимуляція мозку позбавить від хронічного болю

Вчені з Університету Техасу довели: електрична стимуляція вентральної ділянки покришки (глибинної структури середнього мозку) блокує больові сигнали на рівні спинного мозку. Так, усунути біль можливо без використання медикаментів, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Business Standard.

У своїх експериментах дослідники використовували запатентований бездротовий пристрій. Фахівці розробили його, щоб продемонструвати: електрична стимуляція вентральної ділянки покришки полегшує біль. Також вона пригнічує больові сигнали в спинному мозку. Це впливає на сприйняття болю.

Читайте такожВчені врятують глядачів 3D-фільмів від головного болюКрім того, в процесі стимуляції у мозку виробляється дофамін. За словами дослідників, завдяки цьому у людей, які страждають від хронічного болю, може знизитися рівень емоційного дистресу.