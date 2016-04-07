Вчені визначили вік найбільш інтенсивного спілкування

Вчені з'ясували, що найбільше друзів у людини в двадцятип'ятирічному віці. Далі кількість тих, з ким вона підтримує тісні контакти, знижується, і до старості навколо людини залишається невелике коло найближчих друзів і родичів. Результати дослідження представлені в журналі " Royal Society Open Science, повідомляє Лента.ру.

Фінські і британські вчені проаналізували дані по дзвінках з мобільних телефонів 3,2 мільйона європейців. Вони розглянули, як часто зв'язувалися люди певного віку і статі в 2007 році. Судячи з тривалості дзвінків, двадцятип'ятирічні (і ті, хто на кілька років молодші) найбільш інтенсивно спілкувалися зі своїми численними друзями.

Читайте такожШлюб зміцнює здоров'я - дослідженняПотім, у міру дорослішання, кількість постійних контактів поступово скорочується. Воно стабілізується у віці 45 років. Приблизно в момент виходу на пенсію (55 років) соціальні зв'язки знову починають різко скорочуватися. У цьому віці люди проводять більше часу зі своїми дітьми та онуками. Якщо в юному віці найчастіше спілкуються з ровесниками, то після 50 більшість контактів припадало на представників молодого покоління.

Дослідники також з'ясували, що в молодості у чоловіків знайомих більше, ніж у жінок, проте після 39 років ситуація змінюється на протилежну. Крім того, максимум часу у всіх обстежених європейців займало спілкування зі своїм подружжям.