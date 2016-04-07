Тривають дослідження з пересадки людині серця свині

Це своєрідний рекорд в ксенотрансплантації, пише Медпортал. Дослідження в цій області ведуться з 1960-х років і раніше тривалість життя таких тварин не перевищувала кількох місяців.

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Експеримент проводився на п'ятьох мавпах. Власне серце тварин не видалялося, а донорське було з'єднане з кровоносною системою тварини-реципієнта. Для трансплантації використовували органи генетично модифікованих свиней – вони були змінені таким чином, щоб мінімізувати їх відторгнення імунною системою мавп. Крім того, після пересадки тварини отримували імуносупресанти.

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Автори вважають, що незабаром серця, легені і печінка свиней стане можливо пересаджувати людям. У найближчому майбутньому дослідники планують провести бабуїну повноцінну пересадку серця свині.