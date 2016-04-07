Вірус Зіка уражає мієлінову оболонку нервових волокон - дослідження

Дослідження мозку 23 бразильських дітей із вродженою мікроцефалією виявило у них важкі порушення мозку. Вчені вважають, що вірус Зіка може уражати нервові клітини плоду і порушувати розвиток мозку, пише REUTERS.

Висновки, опубліковані вчора в журналі New England Journal, засновані на даних комп'ютерної томографії або КТ-зображень мозку немовлят, чиї матері були інфіковані вірусом Зіка під час вагітності.

У дослідженні брали участь вчені з північно-східного штату Бразилії Пернамбуку. Саме вони одні з перших забили тривогу з приводу зростання кількості випадків мікроцефалії в Бразилії через вірус Зіка.

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Медики зробили КТ дітям, уражених вірусом Зіка, у віці від трьох днів до п'яти місяців. У всіх виявлені ознаки кальцифікації головного мозку, що свідчить про запалення мозку. Також у більшості були інші порушення, в тому числі, набряк головного мозку, порушення в складках кори, слаборозвинені структури головного мозку і аномалії в мієліні, який утворює захисні оболонки на нервових волоконах.

Мікроцефалія - рідкісний вроджений дефект, що свідчить про проблеми розвитку мозку. У Бразилії вже підтверджено близько тисячі випадків мікроцефалії у новонароджених, що пов'язано з вірусом Зіка.