Генетична терапія може спровокувати створення непереможних вірусів

Міжнародна група вчених з університетів в Канаді і Японії з'ясувала, що система редагування геному CRISPR/Cas9, на яку покладаються надії як на потенційно ефективний спосіб боротьби з ВІЛ, може зробити вірус імунодефіциту сильнішим. Дослідження опубліковане в журналі Cell Reports, повідомляє lenta.ru.

Щоб розмножуватися, ВІЛ необхідно вбудувати свою ДНК в геном інфікованої клітини. Тоді клітка починає сама синтезувати елементи вірусу, які збираються в нові інфекційні частинки. Система CRISPR/Cas9 здатна «зіпсувати» ДНК вірусу, вставляючи в неї окремі зайві нуклеотиди, що робить зашифровану інформацію про білки і молекули РНК безглуздою. Зруйнувавши «фабрику» з виробництва вірусу імунодефіциту за допомогою штучних мутацій, CRISPR/Cas9 запобігає подальшому розмноженню ВІЛ і зупиняє інфекцію.

Читайте такожНесприйнятливість до антибіотиків вчені пов'язали з відходами промисловостіОднак у цьому бездоганному, на перший погляд, підході криється серйозний недолік. Вчені з'ясували, що ВІЛ може набувати стійкості до системи редагування геному, подібно бактеріям, які пристосовувались до антибіотиків. Деякі з вірусів, що вижили після того, як по них пройшлася CRISPR/Cas9, виявляються захищеними від переписування геному за допомогою інших мутацій.

За словами вчених, складається парадоксальна ситуація. Мутації, які роблять вірус нездатним розмножуватися, в іншому місці можуть подарувати йому захист від генетичних «ножиць».

Дослідники підкреслюють, що їх відкриття не означає, що CRISPR/Cas9 буде неефективним у боротьбі проти ВІЛ. Проблема лежить в тій же галузі, що і виникнення стійкості до антибіотиків: ліки в свій час були ефективні, але виникли нові мікроорганізми, на які вони не діють. При розробці нової генетичної терапії, підкреслюють вчені, необхідно врахувати можливі обмеження. Наприклад, використовувати не тільки фермент Cas9, але і інші білки.