Особливості мозку змушують людей гнатися за гострими відчуттями

У людей, які імпульсивні і схильні до пошуку гострих відчуттів, менше сірої речовини в головному мозку. Це з'ясували фахівці з Гарварду, Єльського університету і Массачусетського госпіталю. У дослідженні взяли участь понад 1200 молодих людей. Вчені зробили добровольцям МРТ, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Дослідники оцінили розмір певних ділянок мозку. Крім того, учасники відповіли на питання про ризик, пошуку гострих відчуттів, імпульсивність, вживання кофеїну, алкоголю та куріння. Сканування показало: у любителів гострих відчуттів кора головного мозку у зонах, пов'язаних з самоконтролем і прийняттям рішень, виявилася тоншою. Найпомітніше це було в передній частині поясної звивини і середньої лобової звивини.

Читайте такожНизька фізична активність пов'язана зі зменшенням об'єму головного мозкуЦі добровольці також виявилися схильні до вживання психоактивних речовин. За словами вчених, саме структура мозку впливала на поведінку, а не навпаки. Між тим, інші дослідження показали: наркотики здатні змінити структуру мозку. А імпульсивна поведінка і пошук гострих відчуттів можуть бути обумовлені генетичними факторами.