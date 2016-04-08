Жирне молоко виявилося кориснішим за знежирене

Краще вибирати жирне молоко, адже воно допомагає підтримати нормальну вагу і знижує ризик діабету на 46%, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Університет Тафтса з'ясував, що знежирені молочні продукти не приносили особливої користі. А от якщо люди пили звичайне молоко, то вони були захищені від діабету. Справа в особливих сполуках і жирних кислотах.

У свою чергу, Жіночий госпіталь Брігама, Гарвардський університет і Каролінський інститут довели зв'язок споживання звичайного, жирного молока і зниженого ризику ожиріння. Було проведено обстеження 18438 жінок. Приблизно через 11 років після початку дослідження у 8238 жінок діагностували ожиріння. При цьому активне споживання жирних молочних продуктів найчастіше захищало від ожиріння.

А ось Лундський університет встановив, що люди з високим рівнем споживання жирних молочних продуктів (8 продуктів в день або більше) на 23% рідше стикаються з діабетом у порівнянні з людьми, що споживають 1 порцію в день або менше. Що стосується користі жирних молочних продуктів для серцево-судинної системи, тут працює закономірність. Знежирені продукти знижують рівень холестерину. Але після 60 років корисно, щоб холестерин був трохи підвищений.