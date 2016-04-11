У Мексиці знищено понад 100 тонн прекурсорів для синтетичних наркотиків

Як повідомила генеральна прокуратура країни, прекурсори були конфісковані в ході ряду операцій по боротьбі із злочинністю в штаті Colima, передає ТАСС.

Знищення речовин відбулося на спеціалізованому підприємстві в місті Тисайюка в штаті Ідальго "під керівництвом працівника генеральної прокуратури", зазначили у відомстві.

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За останні роки в Мексиці різко зросло виробництво синтетичних наркотиків. Як було зазначено в оприлюдненій на початку березня щорічній доповіді Міжнародного комітету з контролю над наркотиками (МККН), кількість метамфетамінових лабораторій, виявлених в країні, з 2008 року значно збільшилася, а обсяги конфіскації цього наркотику на кордоні з США зросли втричі".

За даними Митної та прикордонної служби США, в 2009 році на кордоні з Мексикою було перехоплено 3,2 тонни метамфетаміну, а в 2015 році - вже 13,04 тонни.