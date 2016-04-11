Чому немовлята по всьому світу сплять у коробках?

Ця традиція почалася ще у 1930-ті роки. Кожна новоспечена матуся, незалежно від походження та статків, отримує від уряду "дитячу коробку". У коробці – найнеобхідніші речі, такі як слинявчики, костюмчики, пелюшки, ковдра-конверт, речі для прогулянок, купальне приладдя, а також маленький матрац. Покладіть матрац на дно коробки – і маєте найперше дитяче ліжечко.

Дехто вважає, що завдяки цим наборам фінські показники дитячої смертності – одні з найнижчих у світі.

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Ідея здобула ще більшу славу, коли уряд Фінляндії подарував "дитячу коробку" герцогу та герцогині Кембриджським, які на той час очікували свою першу дитину.

Невдовзі по тому троє фінських татусів заснували компанію, що поставляє такі коробки усім охочим у різних країнах світу. Дві американки зробили так само. Схожий бізнес відкрився у Великій Британії і, не виключено, в інших країнах.

Ця проста і, вочевидь, ефективна ідея надихнула медиків та соціальних працівників, які радо запозичили її у своїй соціальній роботі; у деяких випадках вони скооперувалися з приватними підприємцями.

Вміст цих коробок чи спосіб їхнього поширення визначається з урахуванням місцевих потреб, від запобігання інфекціям до заохочення до роздільного спання батьків і немовляти, якому у батьківському ліжку часто загрожує удушення. У деяких випадках – як у Фінляндії, коли ця традиція тільки розпочиналась – коробки спонукають майбутніх матерів навідуватись до жіночої консультації.

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Двоє підприємців із ПАР, Ернст Герцоґ з компанії Action Hero Ventures та маркетолог Франц де Вільє, вирішили, що південноафриканським матерям більше потрібні пластикові коробки, які можна використовувати як ванночки, а не ліжечка.

Але основна мета проекту у ПАР – залучити майбутніх матерів до спеціальних навчальних класів. За минулорічним висновком науковців з Університету міста Стелленбош, південноафриканські жінки, що отримали цю коробку, більш схильні звертатися до жіночої консультації на ранніх термінах вагітності і загалом приходять туди частіше. Серед іншого, це зменшує такі ризики, як смерть ВІЛ-інфікованої матері під час пологів і передача ВІЛ від матері до дитини.

Де Вільє та Герцоґ сподіваються, що ця програма пошириться на Західну Капську провінцію, а в майбутньому і на всю країну.

"Фінські коробки – дивовижний приклад винаходу, що змінив націю, – каже пан Герцоґ. – Ми надіємось, що, з деякими змінами, наш продукт матиме не менший вплив".

Аспірантка Гарвардського університету Каріма Ладгані придумала, як адаптувати фінську ідею для Південної Азії. Її варіант отримав назву Barakat Bundle ("Пакунок з благословенням") і вже реалізовується у сільському шпиталі у Джагадії, що в індійському штаті Гуджарат.

До коробки входить гігієнічний набір, що допомагає уникнути інфекції під час пологів чи скоро після них, і протимоскітна сітка, що захищає немовля від малярії.

"Ми прагнемо дати молодим матусям недорогі, але рятівні засоби, які допоможуть подолати основні причини дитячої та материнської смертності", – каже пані Ладгані.

Втім, дитяча смертність непокоїть лікарів не лише у країнах, що розвиваються.

Тестову версію "дитячої коробки" роздаватимуть цього місяця у лондонському пологовому будинку Королеви Шарлотти у Челсі, спільними зусиллями з американською компанією Baby Box Co. Організатори вважають найголовнішим "освітній компонент" цього проекту.

"Ми чомусь вважаємо, що всі мають гроші на окреме дитяче ліжечко чи люльку, але це не завжди так", – каже Карен Джоуш, акушер-гінеколог і одна з організаторів проекту.

Вона додає, що коробка дозволяє батькам ночувати з дитиною в одній кімнаті, адже вона компактна і переносна, "а це сприяє зближенню".

У наступні кілька місяців 600 таких коробок буде роздано усім породіллям цього пологового будинку.

У США є десятки подібних проектів, але наймасштабніший пройде пізніше цього року у техаському місті Форт-Ворт. Усі чотири міські лікарні роздаватимуть "дитячі коробки", щоб зменшити високий показник смертності серед немовлят. У 2013 році він становив тут 7,1 на 1000 новонароджених (у середньому в США – 5,9 на 1000).

Очікується, що у найближчі два роки тут буде роздано близько 36 тисяч коробок. Головна мета організаторів – закликати батьків не класти немовля до свого ліжка.

"Як виявилось, суспільство і не здогадується, що у нас висока дитяча смертність", – каже Дайенн Дейлі з дитячої лікарні Кук.

"Наша мета – забезпечити такою коробкою кожну сім’ю з новонародженою дитиною і дати немовлятам можливість спати у безпеці – адже багато смертей стається через удушення у батьківському ліжку".

Аналогічний проект ось-ось розпочнеться в австралійському штаті Вікторія, а в канадській Альберті пілотний проект вже запущено у жовтні 2015 року.

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Карен Бензіс, викладачка сестринської справи з Університету Калгарі, розповідає, що спочатку вони збиралися роздавати коробки малозабезпеченим сім’ям, але невдовзі зрозуміли, що "найуразливіші сім’ї в Альберті – не обов’язково бідні". Ця провінція багата на нафту та газ, але з цього випливає інша проблема: чоловіки тижнями працюють на видобувних вишках, а новоспечені матусі лишаються сам-на-сам з немовлятами.

"Ми прагнемо підтримати тих, хто вперше став батьками: допомогти їм плавно перейти від вагітності до виховання дитини", – каже пані Бензіс.

Для цього організатори пропонують підтримку наставників. Кожні мама й тато обирають собі наставника, до якого можуть звернутися близько 20 разів – особисто чи телефоном – у період від 32 тижнів вагітності і до того, як малюкові виповниться півроку.

"Ми помітили, що у Канаді родичі та друзі нічого не кажуть молодим батькам, навіть коли бачать якусь проблему – не бажають втручатися чи не бачать готовності сприймати поради, – каже пані Бензіс. – Але ми хочемо це змінити".

Наразі канадські батьки уже отримали 50 коробок, а ще 1500 чекають на нових власників.

Ще одна особливість канадських коробок – брошура з "технічними інструкціями" для татусів, що спонукає їх до участі у вихованні. Вона створена за зразком інструкції з експлуатації автомобілів; тут є вказівки про те, як допомогти дитині зригнути після годування ("Всі ми знаємо, як приємно часом зригнути!"), про важливість "пального" (материнського молока), про те, як "заглядати під капот" (міняти підгузок), адже "дуже важливо підтримувати у вашій новій машині чистоту і комфорт".

Фінські урядовці кажуть, що усвідомлюють всесвітній інтерес до їхніх "дитячих коробок" і часто дають консультації представникам інших країн. У фінських посольствах по всьому світу проходять презентації на цю тему.

Та не всі фахівці переконані в доцільності таких коробок.

Колін Прічард, професор Борнмутського університету, що досліджував питання смертності серед дітей і немовлят, вважає, що ця ідея "теоретично має сенс": немовлята отримують окреме спальне місце, відповідно, знижується ризик удушення у батьківському ліжку.

Та, на його думку, реальна користь мінімальна. Щоб зменшити дитячу смертність, набагато важливіше здолати бідність, переконати батьків не курити, покращити пренатальний догляд та освітню підготовку майбутніх батьків, стверджує він.