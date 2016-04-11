Кава прискорює процес прийняття рішень

Виявляється, кава не просто допомагає прокинутися. Співробітники Брістольського університету виявили: завдяки таблетці кофеїну, еквівалентній приблизно двом чашкам кави, літні люди швидше приймають рішення. У дослідженні взяли участь 20 літніх добровольців, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Протягом 9 днів учасники проходили тести на увагу. До цього вони тиждень не вживали кофеїн. Вчені в різні дні давали добровольцям таблетки з кофеїном або плацебо. Дози кофеїну теж чергувалися (від 62 до 100 міліграмів). В одному з тестів учасники повинні були натискати на червону кнопку, коли бачили червоний квадрат на екрані.

Читайте такожЗ кави зняли провину в прискореному серцебиттіДослідники помітили: після вживання кофеїну учасники швидше натискали на кнопку, коли на екрані був не тільки червоний, але і синій квадрат. Так, високі дози кофеїну зменшували час реакції. Фахівці вважають, що кофеїн буде корисний людям з порушеннями уваги. Можливо, він також допоможе тим, хто страждає від нейродегенеративних захворювань, таких як деменція та хвороба Паркінсона.