Препарат для лікування депресії подовжує життя
Препарати літію, які використовуються для лікування депресії і біполярного розладу, здатні подовжувати життя.
Препарат для лікування депресії подовжує життя / Фото: ja-zdorov.ru
Вчені з Університетського коледжу Лондона (University College London) виявили, що препарати літію збільшили тривалість життя плодових мушок на 16%, пише Медпортал. Препарат у низьких дозах блокував роботу кінази-3 глікогенсинтази (GSK-3) і активував транскрипційний фактор NRF-2, захищаючи клітини від ушкоджень.
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Івана Бьєдов (Ivana Bjedov) та її колеги протестували вплив літію на комахах – ефективними виявилися лише низькі дози препарату, а великі концентрації хлориду літію призводили до загибелі дрозофіл. Позитивний вплив препарату зберігався навіть у тому випадку, якщо комахам припиняли давати літій, замінюючи його на плацебо.
Найближчим часом автори планують протестувати як впливає літій на тривалість життя інших організмів, а також провести серію експериментів за участю людей.