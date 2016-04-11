Препарат для лікування депресії подовжує життя

Вчені з Університетського коледжу Лондона (University College London) виявили, що препарати літію збільшили тривалість життя плодових мушок на 16%, пише Медпортал. Препарат у низьких дозах блокував роботу кінази-3 глікогенсинтази (GSK-3) і активував транскрипційний фактор NRF-2, захищаючи клітини від ушкоджень.

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Івана Бьєдов (Ivana Bjedov) та її колеги протестували вплив літію на комахах – ефективними виявилися лише низькі дози препарату, а великі концентрації хлориду літію призводили до загибелі дрозофіл. Позитивний вплив препарату зберігався навіть у тому випадку, якщо комахам припиняли давати літій, замінюючи його на плацебо.

Найближчим часом автори планують протестувати як впливає літій на тривалість життя інших організмів, а також провести серію експериментів за участю людей.