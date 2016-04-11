Сонцезахисні креми можуть діяти як контрацептиви

Раніше було встановлено, що фільтри ультрафіолету проникають в організм через шкіру, пишуть Новини Ізраїлю. Речовини з цих фільтрів були виявлені вченими в крові і в сечі людини.

Читайте такожНаночастинки в кремі ушкоджують ДНК

Для перевірки впливу фільтрів ультрафіолету на здорові сперматозоїди данські вчені перевірили 29 з 31 фільтра, які дозволено застосовувати в сонцезахисних кремах, помістивши сперматозоїди в умови, схожі з середовищем фаллопієвих труб. У результаті виявилося, що 45% (13 фільтрів) заважали здоровому функціонуванню сперматозоїдів.