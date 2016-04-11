Сонцезахисні креми можуть діяти як контрацептиви
11:52, 11 квітня 2016Зарубіжні новини
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Згідно з нещодавнім дослідженням, 13 з 29 фільтрів ультрафіолету, що застосовуються в захисних кремах в Європі і США, можуть заважати функціонуванню людських сперматозоїдів, а деякі фільтри навіть імітують ефект прогестерону і негативно впливають на рухливість сперматозоїдів.
Сонцезахисні креми впливають на репродуктивну функцію / new-wall.com
Раніше було встановлено, що фільтри ультрафіолету проникають в організм через шкіру, пишуть Новини Ізраїлю. Речовини з цих фільтрів були виявлені вченими в крові і в сечі людини.
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Для перевірки впливу фільтрів ультрафіолету на здорові сперматозоїди данські вчені перевірили 29 з 31 фільтра, які дозволено застосовувати в сонцезахисних кремах, помістивши сперматозоїди в умови, схожі з середовищем фаллопієвих труб. У результаті виявилося, що 45% (13 фільтрів) заважали здоровому функціонуванню сперматозоїдів.
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