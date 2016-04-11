З залежністю від цукру треба боротися так само, як з курінням

Зловживання цукром вважається однією з причин епідемії ожиріння. Попередні дослідження показали: цукор викликає звикання. Він, подібно до психоактивних речовин, підвищує рівень дофаміну в головному мозку, розповідає Meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Співробітники Технологічного Університету Квінсленда провели два дослідження на мишах. Спочатку вони стежили за тим, як у гризунів поступово розвивалася залежність від сахарози (столового цукру) і штучних підсолоджувачів. Тварини починали вживати їх у великих кількостях.

У другому дослідженні вчені давали мишам, залежним від цукру, Чантикс (вареніклін). Це препарат від нікотинової залежності. Дослідження показало: після прийому варенікліна миші вживали менше цукру і підсолоджувачів. Вчені припускають, що цей препарат може допомогти і людям, що страждають ожирінням.