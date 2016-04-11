В Онтаріо оголосили надзвичайний стан через самогубства

У березні в громаді Аттавапіскат, населеної індіанцями крі, було 28 спроб самогубства, а з минулого вересня - понад 100. Щонайменше одній людині вдалося накласти на себе руки.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав ситуацію в громаді жахливою.

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Аборигенне населення Канади сягає 1,4 мільйона людей. Багато хто з них живе вкрай бідно. Тривалість їхнього життя також нижча за середню для Канади.