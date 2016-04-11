В Онтаріо оголосили надзвичайний стан через самогубства
13:22, 11 квітня 2016Зарубіжні новини
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Влада індіанської резервації на півночі канадської провінції Онтаріо оголосила надзвичайний стан після того, як за одну добу 11 людей спробували покінчити життя самогубством.
Влада індіанської резервації на півночі канадської провінції Онтаріо оголосила надзвичайний стан після того, як за добу 11 людей спробували покінчити життя самогубством / uk.wikipedia.org
У березні в громаді Аттавапіскат, населеної індіанцями крі, було 28 спроб самогубства, а з минулого вересня - понад 100. Щонайменше одній людині вдалося накласти на себе руки.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав ситуацію в громаді жахливою.
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Аборигенне населення Канади сягає 1,4 мільйона людей. Багато хто з них живе вкрай бідно. Тривалість їхнього життя також нижча за середню для Канади.
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