У Росії у військовому госпіталі психічнохворі вбили двох медсестер і втекли
09:15, 12 квітня 2016Зарубіжні новини
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У Росії сьогодні вночі у психіатричному відділенні окружного військового шпиталю Санкт-Петербурга троє пацієнтів ймовірно вбили двох медичних сестер, після чого втекли.
У психіатричному відділенні військового шпиталю Санкт-Петербурга троє пацієнтів ймовірно вбили двох медичних сестер / Фото: УНІАН
Як передає ТАСС з посиланням на прес-службу Західного військового округу, командування округу спільно з правоохоронними органами організувало пошук підозрюваних.
«Зникли троє військовослужбовців, які перебували на лікуванні. Один з них - курсант Військово-космічної академії», - відзначає агентство.
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