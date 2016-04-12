У Росії у військовому госпіталі психічнохворі вбили двох медсестер і втекли

Як передає ТАСС з посиланням на прес-службу Західного військового округу, командування округу спільно з правоохоронними органами організувало пошук підозрюваних.

«Зникли троє військовослужбовців, які перебували на лікуванні. Один з них - курсант Військово-космічної академії», - відзначає агентство.