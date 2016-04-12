У Білорусі підвищили пенсійний вік

08:55, 12 квітня 2016
Зарубіжні новини
255

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко підписав указ "Про вдосконалення пенсійного забезпечення".

Фото УНИАН

Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.

«Документ спрямований на вдосконалення пенсійного забезпечення в мінливих соціально-демографічних умовах», - йдеться в документі.

Читайте такожНауковці розробили новий тест щодо біологічного віку

Указом передбачається з 1 січня 2017 р. щорічне поетапне підвищення на 6 місяців загальновстановленого пенсійного віку до досягнення чоловіками 63 років, жінками - 58 років; аналогічне збільшення (на 3 роки за 6 років) віку, що дає право на пільгові трудові пенсії та пенсії за вислугу років; співмірне із загальногромадянським поступове підвищення граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter