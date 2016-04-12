У Білорусі підвищили пенсійний вік

Про це повідомляє офіційний сайт президента Білорусі.

«Документ спрямований на вдосконалення пенсійного забезпечення в мінливих соціально-демографічних умовах», - йдеться в документі.

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Указом передбачається з 1 січня 2017 р. щорічне поетапне підвищення на 6 місяців загальновстановленого пенсійного віку до досягнення чоловіками 63 років, жінками - 58 років; аналогічне збільшення (на 3 роки за 6 років) віку, що дає право на пільгові трудові пенсії та пенсії за вислугу років; співмірне із загальногромадянським поступове підвищення граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців.