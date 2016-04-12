80 % підземних вод в Китаї непридатні ані для пиття, ані для побутового використання

Такі дані містяться в огляді міністерства водних ресурсів країни, повідомляєlenta.ru з посиланням на The New York Times.

Зразки для досліджень були взяті в 2103 свердловинах. Оцінки забруднення підземних джерел варіюються в залежності від їх глибини і розташування. Вода з майже 33 відсотків перевірених свердловин мала 4-ий клас якості, що означає, що вона придатна тільки для промислового використання. Зразки з понад 47 відсотків свердловин були ще гіршими, і мали 5-ий клас забруднення. В якості основних шкідливих елементів дослідники виявили марганець, фтор, речовини, що застосовуються при виробництві добрив. У деяких районах було виявлено підвищений вміст важких металів.

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Як розповів виданню професор Університету Східної Англії в Великобританії Дабо Гуань, дослідження «показує, що стан води є найбільшою екологічною проблемою Китаю».

У КНР непроста ситуація з екологією. Через високу концентрацію промислових викидів в атмосферу, небо над містами, де знаходиться багато промислових підприємств, періодично накриває смог. У грудні минулого року влада Пекіна ввели найвищий - "червоний" - рівень екологічної тривоги у зв'язку із загрозою сильного смогу.

Тоді ж Пекінський центр екологічного моніторингу, повідомив, що вміст небезпечних для здоров'я твердих частинок в повітрі перевищувала норму ВООЗ в 20 разів.