Фітнес-клуб - одне з найбрудніших місць, довели дослідження

Як показали дослідження, на обладнанні, тренажерах і вільних вагах живе величезна кількість бактерій, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Кожен раз, коли ми торкаємося до будь-яких поверхонь в залі, на наші руки потрапляють тисячі мікроорганізмів. Серед них ті, що викликають пневмонію або сепсис. Деякі з них мають лікарську стійкість.

Читайте такожВажкі тренування подовжують життя - вченіФахівці з'ясували це, забравши зразки бактерій з 27 різних видів устаткування в залі. І на кожному тренажері або наборі гантелей було більше мільйона бактерій на квадратний дюйм. Це ідеальне середовище для розмноження мікроорганізмів, адже обладнання ніхто не протирає після кожного використання. Так і відбувається перехресне зараження.

На біговій доріжці, наприклад, у 74 рази більше бактерій, ніж на змішувачі у громадському туалеті. А на парі гантелей - у 362 рази більше бактерій, ніж на сидінні унітазу. На обладнанні в залі вчені виявили грампозитивні коки - бактерії, що викликають шкірні інфекції та інші проблеми.

Читайте такожФітнес знижує ризик хвороб серця у людей з депресієюТакож виявили зразки грамнегативних паличок, які не бояться антибіотиків. Плюс, були бацили, що провокують інфекції вуха, очей, респіраторного тракту. Вони мешкали на велотренажерах і в зоні вільних ваг.