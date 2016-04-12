Вірус Зіка небезпечніший, ніж вважалося раніше

Енн Шухарт із Центру контролю та запобігання захворюванням заявила, що усе, що влада знає про Зіку, страшніше, ніж думали спершу.

За її словами, вірус пов'язали із ширшим спектром дефектів новонароджених.

Крім того, москіти, які переносять Зіку, потенційно можуть з'явитися на території 30 американських штатів, сказала пані Шухарт.

Нинішній спалах хвороб, пов'язаних із Зікою, розпочався майже рік тому в Бразилії.

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"Більшість із того, що ми довідалися, не підбадьорює, - заявила пані Шухарт. - Більшість із того, що ми знаємо про вірус, видається страшнішим, ніж думали спершу".

Раніше президент Обама попросив Конгрес виділити 1,8 млрд доларів на боротьбу з вірусом.

Наразі країна використовує гроші, які залишилися від програми боротьби з Еболою.

У лютому в Далласі, штат Техас, повідомили про перший зафіксований випадок передачі вірусу на території США. У тому випадку людина заразилася через сексуальний контакт, а не укус москіта.